Більше ніж 30 пожеж за добу: зведення ДСНС

За добу з 25 по 26 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 34, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 6, 1 – аварійно-рятувальні роботи, 10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 1 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Харківському (1) районах області.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости