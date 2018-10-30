Більше шести тисяч пожеж трапилось на Харківщині з початку року (ВІДЕО)
За словами надзвичайників, з настанням опалювального сезону кількість викликів збільшується.
Юлія Бєділо, кореспондент
З початку року на Харківщині трапилось більше 6 тисяч пожеж, в яких загинуло 126 людей. За даними надзвичайників, кількість пожеж в житловому секторі збільшується саме з настанням опалювального сезону.
Рятувальники повідомляють, що одна з причин пожеж в холодний період – обігрів помешкання за допомогою пічного опалення. Особливо, коли люди застосовують дрова та вугілля. Крім того, займання стаються через несправні обігрівачі.
Лілія Олексіївна, харків’янка
Духовку открываю на кухне и обогреваюсь.- А пожара не боитесь?- А что делать, обогреваться надо. Ноябрь месяц, никогда в жизни такого не было, чтоб людей держали в холоде таком.
Олександр, харків’янин
Обогревателем, конечно, если слабо совсем зимой при морозах.
Тамара Тимофіївна, харків’янка
Пока тепло – ничем. Включаю ветродуйку такую, тепло подает. Небольшое, но подает.- Пожара не боитесь?- Я его долго не использую. Немножко погорит, сам автоматически выключается, потом я совсем отключаю.
Також причиною пожеж рятувальники називають перевантаження електромереж. Днями зайнялась дев’ятиповерхова будівля Харківського національного університету радіоелектроніки. Шістьох студентів, які намагалися загасити вогонь, направили до лікарні з діагнозом незначне отруєння чадним газом.
Ігор Лупандін, речник ГУ ДСНС України у Харківській області
Ймовірна причина – це коротке займання електропроводки, мається на увазі холодильника, який був на той час увімкнений в електророзетку.
Рятувальники закликають дотримуватися вимог пожежної безпеки при використанні електричних обігрівачів та уважно читати інструкції. Не розміщувати прилади біля віконних занавісок та інших легкозаймистих предметів та вмикати по одному електроприладу в одну розетку.
Ігор Лупандін, речник ГУ ДСНС України у Харківській області
Коли придбають таке електрообладнання, необхідно в першу чергу отримати консультацію від торгівельного підприємства, чи це магазин ,чи це відділ, який вам реалізує цю продукцію. І ще раз нагадаю, придбати їх необхідно тільки в спеціалізованих магазинах.
Рятувальники наголошують, що використовувати для обігріву газове обладнання небезпечно через ймовірність вибухів та отруєння чадним газом.
Источник: objectiv.tv
Автор: Юлія Бєділо