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Більше шести тисяч пожеж трапилось на Харківщині з початку року (ВІДЕО)

Більше шести тисяч пожеж трапилось на Харківщині з початку року (ВІДЕО)

За словами надзвичайників, з настанням опалювального сезону кількість викликів збільшується.

Юлія Бєділо, кореспондент

З початку року на Харківщині трапилось більше 6 тисяч пожеж, в яких загинуло 126 людей. За даними надзвичайників, кількість пожеж в житловому секторі збільшується саме з настанням опалювального сезону.

Рятувальники повідомляють, що одна з причин пожеж в холодний період – обігрів помешкання за допомогою пічного опалення. Особливо, коли люди застосовують дрова та вугілля. Крім того, займання стаються через несправні обігрівачі.

Лілія Олексіївна, харків’янка

Духовку открываю на кухне и обогреваюсь.- А пожара не боитесь?- А что делать, обогреваться надо. Ноябрь месяц, никогда в жизни такого не было, чтоб людей держали в холоде таком.

Олександр, харків’янин

Обогревателем, конечно, если слабо совсем зимой при морозах.

Тамара Тимофіївна, харків’янка

Пока тепло – ничем. Включаю ветродуйку такую, тепло подает. Небольшое, но подает.- Пожара не боитесь?- Я его долго не использую. Немножко погорит, сам автоматически выключается, потом я совсем отключаю.

Також причиною пожеж рятувальники називають перевантаження електромереж. Днями зайнялась дев’ятиповерхова будівля Харківського національного університету радіоелектроніки. Шістьох студентів, які намагалися загасити вогонь, направили до лікарні з діагнозом незначне отруєння чадним газом.

Ігор Лупандін, речник ГУ ДСНС України у Харківській області

Ймовірна причина – це коротке займання електропроводки, мається на увазі холодильника, який був на той час увімкнений в електророзетку.

Рятувальники закликають дотримуватися вимог пожежної безпеки при використанні електричних обігрівачів та уважно читати інструкції. Не розміщувати прилади біля віконних занавісок та інших легкозаймистих предметів та вмикати по одному електроприладу в одну розетку.

Ігор Лупандін, речник ГУ ДСНС України у Харківській області

Коли придбають таке електрообладнання, необхідно в першу чергу отримати консультацію від торгівельного підприємства, чи це магазин ,чи це відділ, який вам реалізує цю продукцію. І ще раз нагадаю, придбати їх необхідно тільки в спеціалізованих магазинах.

Рятувальники наголошують, що використовувати для обігріву газове обладнання небезпечно через ймовірність вибухів та отруєння чадним газом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бєділо

Новости портала «Весь Харьков»

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