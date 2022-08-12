Більше третини російських генералів і офіцерів перебувають під слідством – Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, близько 30-40% генералів та офіцерів рф, які планували війну проти України, наразі відсторонені від служби і перебувають під слідством у росії. Доля міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова також висить на волосині.

Репресивні заходи щодо вищого та старшого офіцерського складу збройних сил рф відбуваються через провали стратегічних планів на українському напрямку.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/2869

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