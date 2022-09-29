Більшість будинків в Ізюмі не можливо підготувати до зими: жителям пропонують евакуацію

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Безкоштовна евакуація організовується для жителів звільненого від російської окупації Ізюма Харківської області з подальшим розселенням в інших населених пунктах Харківської, Полтавської та інших областей України, оскільки більшість будинків у звільненому місті зруйновано, і їх неможливо підготувати до опалювального сезону. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на начальника управління молоді Ізюмської міської ради Максима Стрельника.

«Для запобігання кризовим ситуаціям у зимовий період організовується безкоштовна евакуація всіх охочих, із подальшим розселенням у Харківській, Полтавській та інших областях України. Це тимчасовий захід. Тому закликаємо ізюмчан скористатися цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста», – написав в Фейсбуці Максим Стрельник.

Для участі в такій евакуації людям необхідно подати заяву на ім’я міського голови Ізюма Валерія Марченка.

Агентство Телевидения Новости