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Більшість частин іранських БПЛА виробляються компаніями США та Європи

Більшість частин іранських БПЛА виробляються компаніями США та Європи

Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування, повідомляє видання “The Wall Street Journal”.

https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332?fbclid=IwAR184eV_8aJecXO0R4ZPxzBtd3uTOCinoYaRYCQ_dLscETeE4bEvfJIdZ3Q

Як повідомляє видання, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.

Як повідомлялося раніше, співробітники воєнної розвідки України з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

Джерело: gur.gov.ua

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