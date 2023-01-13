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Бобры-добры! Они усложняют наступление рашистов из Беларуси

Бобры-добры! Они усложняют наступление рашистов из Беларуси

Бойцы Волынской теробороны сообщили о неожиданном союзнике. Обычно, плотины бобров разрушают люди, но из-за войны растет популяция животных. Плотины не трогают, что на руку ВСУ, ведь вдоль границы Украины и Беларуси теперь тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.

(https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-dealing-with-an-internal-power-struggle-and-now-hes-acted-12541713?postid=5215170#liveblog-body)

Природа настолько очистилась )))

Джерело: https://t.me/truexanewsua/67904

Новости портала «Весь Харьков»

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