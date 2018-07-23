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Боевики 15 раз обстреливали позиции ВСУ – штаб ООС

Боевики 15 раз обстреливали позиции ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино. В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорска и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов получили ранения.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ООС

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