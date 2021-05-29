Боевики «ЛНР» запретили использовать карты SIM-карт украинского оператора: проходят проверки

В конце прошлой недели боевики «ЛНР» провели рейды с проверкой на наличие в подконтрольных «структурах» SIM-карт украинского оператора мобильной связи «Vodafon». Об этом сообщает «Восточный вариант» со ссылкой на ресурсы ОРЛО.

По данным пабликов, если у кого-то имелись в наличии карточки «Vodafon» пусть даже в отключенном виде, то их изымали.

Ресурсы пишут:

«Запрет на пользование мобильными операторами связи Украины в т.н. «учреждениях ЛНР» действуют уже давно, члены НВФ решили проверить, насколько он соблюдается. Также в ОРЛО с прошлого года запрещено привязывать личные аккаунты т.н. «служащих» участников НВФ в социальных сетях к номерам МТС», — пояснили ресурсы ОРЛО.

При этом ресурсы ОРЛО отмечают, что несмотря на запреты, многие по-прежнему пользуются украинской связью «Vodafon», поскольку качество так называемой «местной мобильной связи» «Лугаком» просто ужасное.

Источник: internetua.com

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