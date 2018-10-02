Боевики обстреляли жилой сектор Водяного — штаб ООС

За прошедшие сутки позиции украинской армии на Донбассе обстреляли 21 раз, сообщают в штабе Операции объединённых сил. По данным штаба, боевики использовали гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, миномёты (в том числе калибра 120 и 82 мм), стрелковое оружие.

Огонь вели по позициям Объединённых сил в районах Крымского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Зайцево, Песков, Красногоровки, Новомихайловки, Новотроицкого, Старогнатовки, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино.

Никто из украинских бойцов не погиб и не пострадал.

По данным разведки, погибли четверо боевиков, шестеро ранены.

В штабе также сообщают, что 1 октября боевики обстреляли жилой сектор села Водяное в Донецкой области.

«Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122 мм, а также миномётов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин. Обстрел вёлся не по позициям Вооружённых Сил Украины, а по жилому сектору населенного пункта», — утверждают в штабе.

Последствия обстрела уточняются.

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