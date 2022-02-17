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Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, есть пострадавшие

Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, есть пострадавшие

Сегодня, 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

«Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, две сотрудницы учреждения получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.

По данным штаба ООС, также повреждена и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без света.

Кроме того, военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а сегодня было зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.

Агентство Телевидения Новости

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