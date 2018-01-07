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Боевики "поздравили" ВСУ из 120-мм минометов, ранен один наш боец - сводка. ВИДЕО

Боевики поздравили ВСУ из 120-мм минометов, ранен один наш боец - сводка. ВИДЕО

В Сочельник противник продолжал обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружение позиции Вооруженных Сил Украины.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали.

Всего за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние здоровья его характеризуется как удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.

Источник: sprotyv.info

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