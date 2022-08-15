«Боятся — значит, уважают» — Riddle Russia

В голове у россиян феерический пи$дец из комплексов, инфантильности и примитивизма. Об этом можно узнать прочитав статью ниже.

Алексей Левинсон: Опросы показывают: россияне были горды тем, что 24 февраля Россия бросила вызов своему главному сопернику и противнику (США, НАТО, Запад — это синонимы в данном случае). Еще раз скажем, что это та же коллективная реакция, которую мы наблюдали в 2008 и в 2014 году. Россияне тогда гордились и теперь гордятся тем, что их страна поступает вопреки международным порядкам и правилам (установленным, как они считают, Западом). А гордятся потому, что для них это значит, что Россия снова ведет себя как великая держава. То, что именно великая держава способна безнаказанно попирать международное право, они выводят из случая, когда «Америка бомбила Югославию». Америка же — безусловно великая держава, считают россияне.В этом противостоянии требуется не победа над Америкой с ее последующим завоеванием или уничтожением. Цель, как считают многие россияне, иная. Америка в этом столкновении должна почувствовать и признать, что Россия равновелика ей. Равновелика в военной силе, но, главное, равновелика ей в статусе главной мировой державы. Далее в видениях россиян рисуется некий прекрасный новый мир, поделенный навсегда пополам между Америкой и Россией. (Китаю в этих видениях места нет).

Пока что россияне коллективно переживают удовлетворение от того, что мир построился в тот порядок, который им так давно хотелось установить. О том, чем будет жить страна, семья, о том, где работать и сколько получать, при этом высоком настрое не думается. Или думается легко и позитивно: все как-нибудь устроится, раз мы такие крутые, что перед нами весь мир трепещет.

Долго ли продержится такая конструкция, мы сказать не беремся. Она кажется при своей грандиозности весьма шаткой. Но не будем забывать, что сходная по своему устройству конструкция, обеспечивающая одобрение деятельности Путина на посту президента РФ не менее, чем шестьюдесятью процентами населения, продержалась уже более двух десятилетий. После долгих поисков Путин нашел способ эффективного взаимодействия с массовым сознанием россиян и строит свою внешнюю политику, сообразуясь с некоторыми массовыми представлениями и стереотипами. В массовом сознании есть и другие смысловые агрегаты, на которые можно было бы опереть совсем другую политику. Но Путиным использованы те, которые сообразны также и с интересами элит, коими он себя окружил.

https://ridl.io/ru/boyatsya-znachit-uvazhayut/

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/18701

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