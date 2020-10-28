Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:57
Просмотров: 179

Бойцовский петух убил офицера филиппинской полиции

Бойцовский петух убил офицера филиппинской полиции

На Филиппинах офицер полиции погиб из-за петуха во время рейда на незаконные петушиные бои в провинции Северный Самар. Об этом сообщает ВВС.

Петух, к лапе которого была прикреплена бойцовская шпора, сначала ранил лейтенанта полиции. Лезвие рассекло ему левое бедро, перерезав артерию. По дороге в больницу полицейский умер.

Петушиные бои - кровавый вид спорта, зрители ставят деньги на исход боя между двумя птицами, которые часто сражаются до смерти.

На Филиппинах петушиные бои популярны и до пандемии были разрешены, однако только в лицензированных кабинах по воскресеньям и официальным праздникам, а также во время местных праздников, которые длятся максимум три дня. Во время эпидемии коронавируса бои запретили.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 