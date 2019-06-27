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Бойцы полка «Азов» уничтожили современный российский комплекс разведки «Зоопарк-1». ВИДЕО

Бойцы полка «Азов» уничтожили современный российский комплекс разведки «Зоопарк-1». ВИДЕО

Пресс-служба полка «Азов» опубликовала видео, в котором присутствуют очередные доказательства российского военного присутствия в зоне военных действий на Донбассе.

Так, в ролике «Азов» засветил российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

23 июня в районе Светлодарской дуги, сообщили в «Азове», бойцы подразделения поразили редкий комплекс разведки оккупанта. «При попытке нанести огневое поражение по позициям полка «Азов» с использованием ствольной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм средствами технической разведки «Азова» было определено, что противник осуществляет корректировку с использованием комплекса «Зоопарк-1» российского производства. Этот комплекс производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства», — говорится в сообщении.

По словам азовцев, после обнаружения «Зоопарк-1» в небо был поднят азовский БПЛА, который подтвердил его работу с окраин оккупированной Горловки. Было зафиксировано, что антенна комплекса находится в боевом положении, после чего средствами «Азова» был нанесен удар по указанному комплексу.

Как сообщала группа «ИС», это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Предназначен «Зоопарк-1» для разведки позиций огневых средств противника: реактивных систем залпового огня, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов противовоздушной обороны.

Этот комплекс способен также рассчитывать траектории снарядов и ракет, корректировать огонь дружественных огневых средств, вести наблюдение за воздушным пространством и контролировать полеты беспилотных летательных аппаратов. Используется российскими оккупантами с начала агрессии на Донбассе — с 2014 года.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война

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