Боинг попал в зону турбулентности: людей швыряет по салону, крики и паника на борту. Видео

Сильная турбулентность стала причиной ранений десяти пассажиров

Boeing 737 попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки.

Самолет болгарской авиакомпании ALK, направлявшийся из столицы Косово Приштины в швейцарский город Базель, в понедельник, 17 июня, попал в зону сильной турбулентности незадолго до посадки. При этом пострадали по меньшей мере десять человек, которые были госпитализированы с травмами по прибытии в пункт назначения.

Об этом сообщает Hyser.

В сеть попало видео происходящего, на котором видно, как стюардессу подбрасывает к потолку, а на людей падают вещи и опрокидывается тележка с кипятком. В результате инцидента легкие травмы получили десять человек.

Одна из женщин начинает молиться.

«Я думала, мы все умрем. Моему мужу ошпарило шею», — рассказала одна из пассажирок изданию Badische Zietung.

Лайнер трясло около десяти минут. Всего на борту самолета Boeing 737−300 находился 121 пассажир.

Пилот попавшего в зону турбулентности самолета Boeing 737-300 болгарской чартерной авиакомпании ALK Airlines смог успешно посадить самолет.

Источник: ukrainianwall.com

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