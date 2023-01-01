«Бойові комарі» та російський паспорт Зеленського: 5 найабсурдніших фейків росіян за час повномасштабної війни

Протягом року ми спростовували вигадки пропагандистів про війну, українську владу та президента Зеленського. Більшість з них настільки неправдоподібні, що викликають лише сміх. Ось — найпопулярніші з них:

● За Україну воюють «бойові комарі». Таку нісенітницю озвучив (https://t.me/spravdi/19971) постпред рф в ООН нєбєнзя.

● У Зеленського є російський паспорт. Скріншот «документа», який начебто належить президенту України, поширив екс-нардеп Ківа. Що не так з цим «паспортом», ми розповідали тут (https://t.me/spravdi/22827).

● Україна готує «брудну бомбу». російські ЗМІ навіть «знайшли докази (https://t.me/spravdi/19868)» — щоправда, ними виявилися фото 12-річної давнини.

● У Варшаві зʼявилося графіті, на якому зображений Зеленський, який їсть гроші європейців. Насправді картинка, яку поширювали (https://t.me/spravdi/20457) пропагандисти, є «підробкою невисокої якості» на основі старого фото.

● В Україні «каратимуть» тих, хто святкує Новий рік за московським часом. Мовляв, українців закликають «придивлятися до сусідів і телефонувати в СБУ», і якщо хтось «посміє» відзначити свято за московським часом, то його звинуватять у держзраді.

Джерело: https://t.me/spravdi/23357

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