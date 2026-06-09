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Бойова робота прикордонників за тиждень

Бойова робота прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 01 по 07 червня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 262 військовослужбовці рф, 274 – поранили, ще 1 взяли в полон.

Також знищено та уражено: 2 танки, 6 ББА, 2 БТР, 3 РСЗВ, 8 НРК, 346 од. автомобільної та 9 од. інженерної техніки, 2 маломірні плавзасоби.

Окрім того, знищено 62 гармати, 1 міномет, 302 засоби зв’язку та відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 7 РЛС та 52 засоби РЕБ.

Уражено 1 112 укриттів і позицій особового складу противника, 34 склади з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 2073 ворожих безпілотних літальних апарати (у т.ч. 350 – типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

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