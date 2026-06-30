Бойова робота прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 22 по 28 червня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 359 військовослужбовців рф, 403 – поранили, ще 4 взяли в полон.

Також знищено та уражено: 2 танки, 2 ББА, 2 САУ, 2 МТ-ЛБ, 3 РСЗВ, 4 НРК, 444 транспортні засоби різних типів та 7 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб.

Окрім того, знищено 28 гармат, 2 міномети, 263 засоби зв’язку та відеоспостереження, 4 РЛС та 47 засіб РЕБ.

Уражено 1 200 укриттів і позицій особового складу противника, 11 складів з боєприпасами, 20 – з пально-мастильними матеріалами та 14 – з майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1 854 ворожі безпілотні літальні апарати (у т.ч. 139 – типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

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