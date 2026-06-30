Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:04
Просмотров: 76

Бойова робота прикордонників за тиждень

Бойова робота прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 22 по 28 червня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 359 військовослужбовців рф, 403 – поранили, ще 4 взяли в полон.

Також знищено та уражено: 2 танки, 2 ББА, 2 САУ, 2 МТ-ЛБ, 3 РСЗВ, 4 НРК, 444 транспортні засоби різних типів та 7 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб.

Окрім того, знищено 28 гармат, 2 міномети, 263 засоби зв’язку та відеоспостереження, 4 РЛС та 47 засіб РЕБ.

Уражено 1 200 укриттів і позицій особового складу противника, 11 складів з боєприпасами, 20 – з пально-мастильними матеріалами та 14 – з майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1 854 ворожі безпілотні літальні апарати (у т.ч. 139 – типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ukraine Recovery Conference 2026: мільярдні інвестиції, нові фонди відновлення та посилення партнерства України з Європою
Сегодня 08:11    1
Оперативна інформація станом на 08:00 30.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    12
Незаконне збагачення чинного нардепа на 13 млн грн: слідство завершено
Сегодня 08:02    31
Важкі бомбери завдають нищівних ударів: вражаючі кадри від РУБпАК «PRIME» (ВІДЕО)
Сегодня 07:56    30
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:48    125
росія під виглядом цивільної роботи заманила в армію близько 800 перуанців
Сегодня 07:41    67
До кінця року держава буде винна банкам 10 мільярдів гривень компенсацій – НБУ
Сегодня 07:33    73
Дебензинізація окупантів у Криму — “Примари” ГУР продовжують системне знищення ворожої військової логістики
Сегодня 07:26    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно
Сегодня 07:21    88
«Вирішення питання» з кол-центрами: підозрюється нардеп
Сегодня 07:19    76
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 