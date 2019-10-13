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Бойовики обстріляли українських військових в районі Водяного – Міноборони

Бойовики обстріляли українських військових в районі Водяного – Міноборони

Від початку доби, 12 жовтня, на Донбасі зафіксували шість обстрілів бойовиків, всі вони відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Зокрема, під ворожим мінометним обстрілом опинилися після 03.10 ночі наші захисники Водяного. Від села Пікузи окупанти випустили по Українським воїнам 12 мін калібру 120 мм. Під час інших обстрілів ворог застосовував переважно протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, зрідка –стрілецьке озброєння. Противник вів збройні провокації поблизу населених пунктів Пищевик, Новогнатівка та Широкине. Тричі ворожу збройну активність зафіксовано сьогодні поблизу Водяного», – мовиться у повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Источник: radiosvoboda.org

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