Бойовики з т.зв. «л/днр» визнають, що ЗСУ розвіяли міф про «непереможну армію рф» (АУДІО)

Про це йдеться у телефонній розмові терориста так званої «днр», який наразі перебуває з окупаційними військами рф неподалік Ізюму на Харківщині.

«Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...» - визнає терорист, який люто ненавидить Україну.

Він скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва рф:

«А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас (прим.: «лнр» та «днр») всё повесили...»

Хай жоден з окупантів не сумнівається: в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями! А головне – перемога буде за нами!

Слава Україні!

Джерело: ssu.gov.ua

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