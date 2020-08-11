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Более 600 членов русской банды Вагнера уже в Беларуси. Москва ждет бойни, чтобы «помочь братскому народу»

Более 600 членов русской банды Вагнера уже в Беларуси. Москва ждет бойни, чтобы «помочь братскому народу»

Кремлевские инсайдерские источники утверждают, что более 600 членов ГРУшной банды Вагнера находятся в Беларуси и ожидают команды к действию.

Их цель – спровоцировать кровопролитие и хаос в стране, которые должны привести к призыву к России «помочь братскому беларускому народу».

Если верить этому сценарию предполагаемого плана Кремля, то внезапно возникшая главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская лишь инструмент, который должен раскачать ситуацию в стране, а реальным хозяином Беларуси якобы определен совсем другой человек, которого хочет видеть Кремль.

Напомним, что муж Тихановской, известный блогер и критик Лукашенко, спрятался в Москве. Туда же уехала политическая соратница главной оппозиционерки - Вероника Цепкало, чей муж также перебрался в Россию.

Между тем ситуация в Беларуси резко обострилась сразу же после воскресных выборов. В штабе Тихановской уверены в победе своего кандидата. Однако избирательная комиссия уже объявила предварительные цифры голосования – 80% у Лукашенко и лишь 7% у Тиханвской.

В ночь на 10 августа сразу в нескольких городах Беларуси начались массовые акции протеста. Наибольшая активность отмечена в Минске. Здесь происходят самые настоящие сражения. Координация действий оппозиции осуществляется через чекистский мессенджер «Телеграм». Участники протестов жалуются, что связь крайне затруднена т.к. власти глушат интернет.

Люди встраивают баррикады, ОМОН использует свето-шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. По утверждению оппозиционных источников в ряде регионов страны милиция отказалась разгонять протестующих. Между тем в Минске силовые структуры остаются лояльными Лукашенко и пытаются разогнать протест.

Одновременно с уличными стычками происходят баталии в масс-медиа и в соцсетях. Ряд российских каналов распространили сообщения, что якобы семья Лукашенко вылетела в Турцию, а его сын даже улетел в Китай.

Инсайдерские источники в Кремле сообщают, что представители Кремля ведут очень тесные переговоры с Лукашенко и настойчиво предлагают ему уйти в отставку.

Однако, по мнению ряда комментаторов ситуация в Беларуси не столь однозначна, в т.ч. и для России. Дело в том, что поведение беларусов, решительно вышедших на улицы городов и требующих смещения Лукашенко, стали весьма опасным примером для жителей России, где также растет волна протестов против правящей в стране банды Путина.

Многие наблюдатели указывают, что протестная активность в России может резко возрасти уже к концу августа. А к весне следующего года прогнозируется вероятность перехода уличных протестов в вооруженные столкновения и кровопролитие. Поэтому даже при условии, что Москва успешно использует заварушку в Беларуси в своих целях, у этой медали есть и обратная сторона, которая может вылиться в неконтролируемый хаос в самой России.

Нельзя также сбрасывать со счетов и тот факт, что Запад хоть и не явно, но оказывает активное влияние на развитие ситуации в Беларуси.

Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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