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Болгария высылает из страны двух российских дипломатов, - посольство РФ
Болгария уведомила Российскую Федерацию об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.
Отмечается, что МИД Болгарии объявил персонами нон грата дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Соответствующие ноты были вручены послу РФ в Болгарии, которого 24 января вызвали в министерство.
"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - сообщили в посольстве РФ.
Как сообщалось ранее, болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся шпионажем.
Источник: censor.net.ua
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