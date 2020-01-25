Болгария высылает из страны двух российских дипломатов, - посольство РФ

Болгария уведомила Российскую Федерацию об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.

Отмечается, что МИД Болгарии объявил персонами нон грата дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Соответствующие ноты были вручены послу РФ в Болгарии, которого 24 января вызвали в министерство.

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - сообщили в посольстве РФ.

Как сообщалось ранее, болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся шпионажем.

Источник: censor.net.ua

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