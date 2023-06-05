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«Біологічна зброя в «Асканії-Новій» та «зневіра Зеленського в перемозі України»: топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

«Біологічна зброя в «Асканії-Новій» та «зневіра Зеленського в перемозі України»: топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 29 травня по 4 червня.

● «росіяни знищили третину річного виробництва ракет до Patriot». За логікою пропагандистів, США виробляють (https://t.me/spravdi/29677) всього 100 ракет для цього ЗРК на рік. Це число не відповідає дійсності.

● «Україна розробляла біологічну зброю в «Асканії-Новій». Пропагандисти брешуть, (https://t.me/spravdi/29751) що в заповіднику проводили експерименти з виявлення найнебезпечніших штамів на замовлення Міноборони США. Однак директор «Асканії» пояснив, що ця інформація не відповідає дійсності.

● «Зеленський злякався оголошувати контрнаступ, бо не вірить у перемогу». Так вважає (https://t.me/spravdi/29786) автор матеріалу видання Asia Times Стефен Браян, однак він не наводить ніяких фактів, натомість поширює російські фейки.

● «Супутникові знімки підтверджують наслідки удару по аеродрому на Хмельниччині». Світлини, які росіяни використовують (https://t.me/spravdi/29814) у якості доказів, старі та не повʼязані із російською атакою.

● «Влітку українці залишаться без світла через безладність влади». Цього літа дійсно може виникнути (https://t.me/spravdi/29860) дефіцит електроенергії, але його причина – російські обстріли, а не «київський режим». До того ж, у ДТЕК запевнили, що в літній період віялових відключень не буде.

Джерело: https://t.me/spravdi/29942

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