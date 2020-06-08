Больше полусотни мин обезвредили на Харьковщине

Более сотни боеприпасов были обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов на Харьковщине.

За сутки разминировали 54 снаряда времени Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС.

Пиротехнические работы проводились в Индустриальном районе Харькова, а также в Дергачевском и Волчанском районах области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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