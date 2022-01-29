Большинство аварий на Харьковщине происходит в пятницу и субботу

За минувший год на Харьковщине в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти втрое больше детей, чем годом ранее. Правоохранители обратились к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

В 2021 году на территории Харьковской области (не считая Харькова) в результате аварий погибли 148 человек (в 2020 году – 105 человек), получили телесные повреждения разной степени тяжести 795 человек (в 2020 году – 930 человек), сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области со ссылкой на Управление превентивной деятельности ГУ НП Харьковщины.

Больше ДТП с погибшими и/или травмированными в течение минувшего года происходило по пятницам и субботам. В основном аварии случались в период с восьми часов утра до семи часов вечера, а с погибшими и травмированными – в период с восьми утра до десяти вечера (пик количества таких ДТП приходился на период с 16.00–20.00).

– В течение 2021 года на территории Харьковской области было зарегистрировано 232 ДТП с участием детей (в 2020-м – 230). В результате ДТП погибли 11 детей (в 2020-м – четыре ребенка). Погибли в качестве пешеходов семеро детей, в качестве пассажиров – четыре ребенка, – говорят в Управлении превентивной деятельности. – Также по результатам 2021 года в результате ДТП получили телесные повреждения 197 детей (в 2020 году – 190): 89 детей были травмированы в качестве пассажиров транспортных средств, 82 ребенка – в качестве пешеходов, 21 ребенок – в качестве водителей транспортных средств, пятеро – в качестве велосипедистов.

Основными причинами ДТП, совершенных в 2021 году, являются нарушение правил маневрирования (34,4%) и превышение безопасной скорости (30,7%). Основной причиной ДТП с погибшими и/или травмированными стало превышение безопасной и установленной скорости движения (63,5% от общего количества ДТП).

Полиция Харьковщины обращается к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, а именно:

– обязательно использовать ремни безопасности как водителям транспортных средств, так и пассажирам;

– не превышать установленные ограничения скорости дорожного движения;

– не использовать во время управления транспортными средствами другие предметы (в том числе мобильные устройства), держа их в руках;

– пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и при недостаточной видимости;

– в пределах населенных пунктов пешеходам следует двигаться по тротуарам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств;

– за пределами населенных пунктов пешеходам следует двигаться только по левой обочине дороги, навстречу транспортным средствам.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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