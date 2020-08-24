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Большинство людей с коронавирусом не имеют симптомов - ХОГА

Большинство людей с коронавирусом не имеют симптомов - ХОГА

Большинство людей, у которых за сутки обнаружили коронавирус в Харьковской области, бессимптомные. Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации, пишет "Суспільне".

"По информации областного департамента здравоохранения, среди новых выявленных - большинство контактных. Это те люди, которые контактировали с теми, кто заболел ранее. И во многих пока, к счастью, бессимптомные формы", - сообщили в ХОГА.

В больницах в районах области - 146 (пациентов). В реанимации в городе и районах - 39 человек. Вместе - 515 госпитализированных. В больницах первой волны находится 1 тыс. 862 кровати, то есть их занятость составляет 27,6%.

Источник: sq.com.ua

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