большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине - ISW

ISW, 2 сентября (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2)

● Независимый опрос показал, что большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине.

● Руководство РФ подтверждает свою позицию в отношении украинского контрнаступления, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.

● ВСУ сообщили, что позиционные бои ведутся в Херсонской обл. и что украинские силы продолжают наносить удары по наземным коммуникационным линиям и тылам врага.

● Войска РФ атаковали к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к западу и северу от Донецка.

● Силы РФ продолжали наносить удары по украинским тылам и перебрасывали войска из тыловых районов РФ на Юг.

● Украина утверждает, что РФ может привлечь дополнительно 300-350 тысяч военнослужащих из подразделений поддержки в России, Сирии, Армении, Таджикистане, Нагорном Карабахе и Казахстане. Подразделения поддержки, задействованные в боевых действиях, не будут генерировать существенной боевой мощи и необходимы для поддержки боевых и других операций.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2104

Новости портала «Весь Харьков»