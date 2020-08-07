Борьба с рекламой наркотиков: в каких районах ее больше всего

С начала 2020 года харьковские коммунальщики закрасили более 2000 вандальных надписей на зданиях, в том числе и с рекламой сайтов по продаже наркотических средств.

Об этом сегодня, 6 августа, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

«Наши коммунальные службы отслеживают адреса, где появляются надписи с рекламой наркотиков. Затем работники предприятий их закрашивают. На данный момент поступила информация о новых надписях на фасаде дома №91 по улице Мироносицкой, где в настоящее время мы эти надписи убираем. Также силами коммунальных служб будет восстановлена памятная доска по улице Гиршмана, 1, которую вандалы повредили надписями еще в марте. Всего нам необходимо отработать 2,5 тыс. адресов. В большей степени эти случаи зафиксированы в Московском, Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах», - рассказал директор департамента.

В работах по закрашиванию надписей задействованы 1500 дворников. Помощь департаменту в отслеживании и закрашивании надписей на зданиях оказывает общественная организация «Единая нация». И коммунальщики, и активисты обращаются к жителям Харькова с просьбой сообщать о вандальных надписях и рекламе психотропных и наркотических средств на зданиях в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник: sq.com.ua

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