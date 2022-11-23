Борис Джонсон в интервью CNN рассказал о позиции лидеров ЕС в отношении Украины перед началом войны

Борис Джонсон в интервью CNN рассказал о позиции лидеров ЕС в отношении Украины перед началом полномасштабного вторжения.

По его словам, президент Франции Макрон отрицал перспективу вторжения рф в Украину, а канцлер Германии Шольц утверждал, что если вторжения произойдёт, то лучше всего будет этот военный конфликт закончить как можно быстрее, даже если Украине придётся отказаться от части своих территорий.

Тем не менее, экс-премьер Великобритании отметил, что сейчас страны ЕС объединились и предоставляют несокрушимую поддержку Украине.

Джерело: https://t.me/vekha/53755

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