Боритесь за свою жизнь

Погибшие на перекрестке у парка Шевченко пешеходы.

Полковник киберполиции, что ехал на работу в тревогу.

Погибший мальчик на остановке в Харькове.

Сотни и сотни тех, кто не был на слуху.

Большую часть этих смертей можно было избежать.

У людей сложилось неправильное впечатление, когда они смотрят на прилеты российских ракет и дронов, где обваливаются подъезды.

Что, мол, прячься не прячься, а если попадет, то попадет.

Хотя и там есть варианты.

В знаменитом прилете в Виннице местное отделение Привата поехало в подвал и выжило, а клиника осталась в здании, ну и в итоге траурные рамки.

Ибо абсолютное большинство ранений это осколки, обломки, различные куски автомобилей и наружной рекламы.

Заканчивайте снимать на камеру пролеты ракет и хохотать с детонаций в небе.

Потому, что на одно видео перехваченной и лопающейся в небе со взрывом сигары — «Вот это контент!» будет и другое, где тело грузят в черный мешок в скорую.

Но его никто особо не посмотрит — насмотрелись за 8 лет.

Поймите правильно — даже если бы у нас ПВО хватало бы на всю страну, а этим не может похвастаться даже Израиль, то между выбором поразить КР над вашим районом и поразить КР над электростанцией, выберут всегда первое.

Война это такое время.

Трагедия вашего дома и лично вашей семьи — ужасна.

Но трагедия тысяч семей, если дрон или ракета долетят до обьекта ЖКХ — ужаснее.

Потому, что веерные отключения и обесточенные заводы это не только невозможность выложить в ТГ пост — «Сидел без света, 100 раз отжался и починил швабру».

А пайки, которые не произвели, инфузионные растворы,что так и не разлили, двигатели на трофейных БМП, что бросили капиталить, раненые которые оперируются при дребезжании генераторов.

Вот это всё.

Смерти и жизни сотен военных на линии. И тысяч мирных, если завтра эта линия отодвинется на восток.

А зимой еще и возможно стариков, новорожденных, больных, если долетит до ТЭЦ.

Выбор очевиден.

Кроме того, тяжелые ракеты ПВО делают горку, чтобы сбить цель направленным пучком поражающих элементов.

Чтобы был запас высоты, и скорости, а удар приходился по жизненно важным системам самолета и по кабине.

Да и отработав маршевый движок, проще выходить на цель рулями с потолка.

То же и с иранскими " мопедами" — прилетать будет сверху, к 50 кг. головы камикадзе можете смело прибавлять 140 кг. изделия от С-300.

Все это будет валиться на голову — куски дронов, поражающие швеллера, части двигателя.

Выбирая между — аппарат долетит туда, куда ведет его программа и наделает там дел, и упадет где-то в любом другом месте, всегда выберут второе.

Когда я вижу как мамы показывают пальцем детям — "Смотри, смотри, самолет" у меня стынет кровь в жилах.

Они даже не понимают, почему самолет, час работы которого, стоит больше денег, чем они зарабатывают в год, переходит звуковой барьер за несколько минут до тревоги.

Что он будет делать совсем скоро.

Уйдите с улиц пока воет сирена.

Прекратите за пригоршню лайков в тиктоке рисковать жизнями.

Тысячи людей сейчас дежурят в расчетах малой зенитной артиллерии, часто в таких неожиданных местах как катера, баржи, заброшенные высотки, в промке — безопасных мест кроме сельской глубинки нет.

Еще тысячи колесят в расчетах мобильных групп, с ПЗРК, которые далеко не все майский свет. Знаете как у них самоликвидатором? По разному.

Большинство, бойцов когда видят ракету, работают по ней автоматическим оружием, потому, что она летит на их дома, на их семьи, на их жену, маму и ребенка.

Попасть под дружественный огонь в таких условиях, проще чем не попасть.

Еще раз — 50 кг. голова "шахеда" по сравнению с полутонной крылатых и баллистических ракет, не прямо чтобы оружие возмездия.

Единую энергетическую систему починят — ЛЭП, трансформаторы, котлы, восстановят подачу энергии. Помогут партнеры, у нас у самих есть производство.

А вас нет. Не научились.

Сойдите с улиц, зайдите в подъезд, остановите машину, зайдите в подвал, давите на власть на местах, чтобы заканчивали с плитками и фестивалями вареников, а начинали с убежищами.

И еще одно. Часто слышу вот это — если нужно будет лежать в грязи и таскать на этаж газовые баллоны, пусть лучше убьют.

Ну что тут сказать — если человек хочет приобрести веревку или сесть на иглу, чтобы быстро умереть, в демократическом обществе не могут помешать.

Вызовут полицию, психолога, но помешать не могут. Даже шприц с метадоном дадут, чтобы не беспокоил остальных.

Но каждый человек это цепочка ДНК до первых хомо.

До существ, что прошли "бутылочное горло", ледник, период каннибализма, рабства, городов-государств.

Прошли мировые войны и первое применение ядерного оружия на планете.

Мерзли, гибли от любой царапины без антибиотиков, выли от зубной боли и почечных схваток, 20 детей на 100 рождений умирало и их матери от родовой горячки тоже.

И теперь вы от того, что необходимо плюхнуться в грязь или поднять на этаж воду, без лифта (а не принести на коромысле за 3 км) говорите пусть лучше тогда убьет? Чем так жить?

Хотите перечеркнуть бесконечную цепь жизни от первых рисунков охрой на стенах до полетов в космос из-за бытовых неудобств?

Плюнуть на тысячи судеб с 2014, которые были брошены в пекло войны, что бы вы жили?

Are you ahueli tam?

Уйдите с улиц, засуньте свой телефон себе в… карман, боритесь за свою жизнь.

Мы на войне.

Между вашим комфортом и способностью государства продолжать её — всегда выберут второе.

Иначе провода с током, подвалы, вырванные зубы — все равно никакого комфорта.

Странно, что многие так и не поняли за 8 лет.

Джерело: site.ua

Автор: Кирилл Данильченко

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