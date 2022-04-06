Бородянка после освобождения (ФОТО)

Бородянка находится немного дальше от украинской столицы, чем уже известная Буча, поэтому журналисты смогли попасть в нее только сейчас.

200 человек в городе пропали без вести - предположительно погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами.

После того как российские войска покинули город, туда смогли попасть журналисты газеты New York Times и других западных изданий. Их свидетельства шокируют: многоэтажные дома вдоль главной улицы словно разрезаны следами авиаударов, четыре многоэтажки сложились гармошкой.

Жители вспоминают, как в первые дни вторжения над головой то и дело с визгом проносились российские самолеты, после чего через несколько секунд город начинали сотрясать взрывы.

"Уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное - сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назовешь", - цитирует издание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Источник: telegram

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