Борова в окупації: ворожа комендатура працює за допомогою місцевих колаборантів

Станом на 26 квітня Борівська селищна територіальна громада продовжує перебувати під тимчасовою окупацією російських військових. В різних населених пунктах окупанти поводяться по-різному, тож і ситуація на місцях відрізняється. З міркувань безпеки, подробиці щодо кожного населеного пункту, прізвища та назви установ у Борівській селищній раді не називають.

Місцеві жителі повідомляють, що кількість ворожої військової техніки та солдат на території громади значно зменшилася. В деяких населених пунктах вони відсутні зовсім, залишаються лише блок-пости на околицях. Звуки бойових дій також віддаляються від громади.Водночас у Боровій залишається ворожа «комендатура», яка наразі контролює захоплені території та намагається здійснювати управління за допомогою місцевих колаборантів. Псевдо-поліцейські іноді навідуються додому до мешканців, спілкуючись здебільшого без сутичок та погроз.Колаборанти проводять перемовини з місцевими підприємцями та фермерами, шантажують та закликають відновлювати свою діяльність, налагоджувати торгівлю і проводити посівну кампанію. Тим, хто відмовляється повертатися на окуповані території та співпрацювати з окупантами, погрожують експропріацією та «націоналізацією» майна.Відомо, що двері в деякі магазини та склади приватних підприємців були виламані невідомими особами, а увесь крам, який там знаходився, почали розбирати люди.Також повідомляють, що громадяни самовільно почали забирати транспортні засоби зі штрафмайданчика поліції, який залишився без нагляду правоохоронців. Такі дії громадян юристи кваліфікують як крадіжку. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.Продуктові магазини у Боровій та селах громади працюють, але асортимент наразі невеликий. Розрахунок можливий лише готівковими коштами. По товар підприємці їздять у Сватове та Куп’янськ.На значній частині території громади відсутня електрика, водопостачання, зв’язок та інтернет. В частині населених пунктів немає газу.Проте, роботи з відновлення електропостачання ведуться. Вчора вдалося увімкнути лінію на 110 кВт. Але, через пошкодження лінії на ГКС, сталася позаштатна ситуація на підстанції, тому світло у помешканнях було лише протягом кількох хвилин. Наразі електрики працюють над усуненням пошкоджень.За попередньою інформацією, на тимчасово окупованій території громади зараз перебувають близько 40 учнів випускних класів. Наразі керівництво громади, яке продовжує працювати на території, підконтрольній українській владі, веде роботу з підготовки документів про закінчення навчального року та інших дотичних питань.На півдні громади, у великому селі, де останніми днями ситуація була найбільш напруженою, обстановка стала спокійнішою. Воду мешканці набирають з колодязів або ходять по неї на бази відпочинку поблизу. Готують їжу на дровах чи плитах від газових балонів. Телефони заряджають в основному від машин. Третій день як мешканців стали пускати в бік центру громади. Працює два магазини, але продуктів, як і грошей, за які їх можна купити, майже нема. Окупанти роздавали «гуманітарку» українського походження (цукор, воду, борошно). Трапляються пограбування помешкань за наводкою місцевих колаборантів.Як і раніше, окупанти не дають дозволу на завезення української гуманітарної допомоги на територію громади та відмовляються надавати зелені коридори для евакуації людей, при цьому позиціонуючи себе перед мешканцями «освободітєлями» громади від «прєступної украінской власті» та поширюючи інші фейки.

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