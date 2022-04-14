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14.04.2022 16:55
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Боровська ОТГ окупована ворогом

Боровська ОТГ окупована ворогом

Про це повідомляє Суспільне. Більша частина Борівської селищної громади на Харківщині від учора окупована російськими військами, повідомило Суспільному джерело у громаді. Напередодні там тривали бої, ситуація напружена, виїзд заблокований. Окупанти намагаються встановити свою владу щонайменше в одному старостаті.

За інформацією співрозмовника, голова громади Олександр Тертишний перебуває у безпеці. На початку квітня у Боровій оголосили евакуацію — за даними джерела, з близько 15,7 тис. жителів виїхали близько половини.

Напередодні борівський селищний голова Олександр Тертишний звернувся до жителів громади з проханням евакуюватися задля безпеки.

Про це йдеться у його зверненні на сторінці Борівської селищної ради.

“Хто має можливість виїхати власним транспортом, рекомендуємо виїхати! Селищною радою організовуються евакуаційні автобуси до евакуаційних поїздів у м. Краматорськ. Першочергово мають бути евакуйовані жінки з дітьми, люди похилого віку, особи з інвалідністю”, — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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