Боррель выразил обеспокоенность последними обстрелами на оккупированной ЗАЭС

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель очень обеспокоен последними обстрелами незаконно захваченной Запорожской АЭС. Он назвал удары по станции «ядерной авантюрой россии», которую необходимо прекратить.

«Это неприемлемо, и эта ядерная авантюра России должна быть прекращена. Полная поддержка МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси в работе над созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС», – написал Боррель на своей странице в Twitter.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11209

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