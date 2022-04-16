Борівська громада на Харківщині повністю окупована: зв’язок із кількома селами відсутній

Станом на 16 квітня територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Про це повідомили в Борівській селищній раді.

Вчора практично цілий день тривали бої у Пісках-Радьківських. Надходила інформація про пожежі на території села. Є зруйновані громадські та приватні будівлі. Інформація щодо жертв серед населення уточнюється.

Також повідомляють про руйнування в інших селах громади. З міркувань безпеки назви населених пунктів та більш детальну інформацію не повідомляємо, щоб не наражати на додаткову небезпеку місцевих жителів.

Російські військові контролюють всю територію громади. Виїхати за її межі на територію, підконтрольну українській владі, наразі неможливо.

В окремих селах окупанти почали грабувати покинуті будинки місцевих жителів. Мародери забирають усе майно і вивозять вантажними машинами.

Руйнують сільськогосподарські підприємства, знищують техніку, склади і офіси, зливають пальне, не допускають людей до робіт в тваринництві.

У багатьох населених пунктах немає світла, води і газу. Відсутній підвіз продуктів харчування. Люди опинилися у стані гуманітарної катастрофи і потребують допомоги.

Комунальні служби, лікарня, рятувальники працюють і намагаються виконувати свою роботу на максимумі можливостей і з ризиками для життя.

На території громади відсутній мобільний зв’язок та інтернет, що також значно ускладнює ситуацію.

Борівська селищна рада звертається до Червоного Хреста з проханням допомогти організувати доставку ліків та іншої гуманітарної допомоги на територію громади.

Агентство Телевидения Новости