БпЛА окупантів вранці атакували цивільні автівки на Харківщині: четверо поранених

БпЛА росіян тероризують прикордоння Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня близько 9:15 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка.

Близько 5:45 війська рф завдали удару FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Орієнтовно о 8:45 ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.

Крім того, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок удару пошкоджено два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

