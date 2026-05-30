Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 179

БпЛА окупантів вранці атакували цивільні автівки на Харківщині: четверо поранених

БпЛА окупантів вранці атакували цивільні автівки на Харківщині: четверо поранених

БпЛА росіян тероризують прикордоння Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня близько 9:15 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка.

Близько 5:45 війська рф завдали удару FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Орієнтовно о 8:45 ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.

Крім того, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок удару пошкоджено два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 