БпЛА окупантів завдав удару по Холодногірському району Харкова (оновлено)

У Харкові зафіксували влучання БпЛА росіян.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та насосна станція, горить авто.

Також є інформація про постраждалих – їхній стан та кількість уточнюються.

Екстрені служби працюють на місці атаки.

Оновлено о12:03 –

За даними Терехова, постраждала жінка, власниця будинку – вона перебуває у важкому стані, шпиталізована.

Агентство Телевидения Новости