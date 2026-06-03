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БпЛА окупантів завдав удару по Холодногірському району Харкова (оновлено)
У Харкові зафіксували влучання БпЛА росіян.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та насосна станція, горить авто.
Також є інформація про постраждалих – їхній стан та кількість уточнюються.
Екстрені служби працюють на місці атаки.
Оновлено о12:03 –
За даними Терехова, постраждала жінка, власниця будинку – вона перебуває у важкому стані, шпиталізована.