Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:40
Просмотров: 22

БпЛА Сил обороны Украины успешно атаковали Котовский пороховой завод

БпЛА Сил обороны Украины успешно атаковали Котовский пороховой завод

КОТОВСК, ТАМБОВСКАЯ область

По сообщениям жителей в городских чатах, после нескольких взрывов с территории завода доносятся звуки детонации.

** Котовский пороховой завод — основным видом деятельности является производство взрывчатых веществ. (порох, заряды для артиллерии, стрелкового оружия).По данным Rusprofile – ФКП ТПЗ Котовск зарегистрировано как федеральное казенное предприятие по изготовлению взрывчатки и имеет более 56 дополнительных видов деятельности

Завод имеет действующие и долгосрочные контракты с Министерством обороны россии.

Еще в 2007 году завод вошел в некоммерческое партнерство «Пороховые заводы» вместе с другими государственными предприятиями россии — формально это упростило координацию с оборонным сектором, включая заказы Минобороны.

Джерело: https://t.me/znua_live/205551

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Заяви мєдінского про спроби України зірвати переговори – нежиттєздатні
Сегодня 06:46    26
НАТО вирішує як допомогати Україні не згадуючи росію та Китай
Сегодня 06:31    30
СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні
Сегодня 06:27    43
Манифест капитуляции роZZии
Сегодня 06:18    58
Харків вночі знову бів атакован росією, наслідки
Сегодня 06:10    78
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    62
Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2025 щодо російського вторгнення
10.06.2025 16:28    127
10 червня 1911 року на Черкащині народився "Дід Панас"
10.06.2025 15:41    111
В Україні побудують підприємства з перероблювання зерна: які обирають регіони
10.06.2025 11:06    100
Окупанти "засудили" двох бійців "Азову" до понад 20 років ув'язнення
10.06.2025 10:53    109
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 