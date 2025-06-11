БпЛА Сил обороны Украины успешно атаковали Котовский пороховой завод

КОТОВСК, ТАМБОВСКАЯ область

По сообщениям жителей в городских чатах, после нескольких взрывов с территории завода доносятся звуки детонации.

** Котовский пороховой завод — основным видом деятельности является производство взрывчатых веществ. (порох, заряды для артиллерии, стрелкового оружия).По данным Rusprofile – ФКП ТПЗ Котовск зарегистрировано как федеральное казенное предприятие по изготовлению взрывчатки и имеет более 56 дополнительных видов деятельности

Завод имеет действующие и долгосрочные контракты с Министерством обороны россии.

Еще в 2007 году завод вошел в некоммерческое партнерство «Пороховые заводы» вместе с другими государственными предприятиями россии — формально это упростило координацию с оборонным сектором, включая заказы Минобороны.

Джерело: https://t.me/znua_live/205551

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