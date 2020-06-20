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«Братская помощь»: в Кремле заявили об особой позиции в урегулировании между Сербией и Косово

«Братская помощь»: в Кремле заявили об особой позиции в урегулировании между Сербией и Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для любого решения, достигнутого в ходе мирных переговоров между Косово и Сербией, лидеры которых встретятся в Белом доме на следующей неделе, потребуется одобрение России.

Выступая в Белграде 18 июня, Лавров сказал, что Кремль будет поддерживать только те решения косовского вопроса, которые приемлемы для Белграда и одобрены Советом Безопасности ООН, сообщает издание Radio Free Europe.

Ричард Гренелл, специальный посланник США по переговорам в Сербии и Косово, на прошлой неделе заявил, что получил от обеих стран согласие встретиться в Вашингтоне 27 июня для переговоров, направленных на нормализацию отношений.

Он сообщил, что Сербия обязалась «временно приостановить кампанию по прекращению признания», и Косово согласилось приостановить свои усилия по завоеванию большего числа международных членов, чтобы встретиться в Белом доме и попытаться возобновить переговоры, которые были приостановлены более года.

Гренелл сказал, что встреча в Белом доме «открывает двери для нового экономического развития и инвестиций». В интервью для Associated Press от 18 июня он заявил, что Соединенные Штаты «надеются, что лидеры в Косово и Сербии воспользуются этой возможностью, чтобы вернуться к диалогу и начать новую эру стабильности и процветания. Люди этого региона не заслуживают ничего меньшего».

Визит Лаврова проходит за три дня до выборов в Сербии и считается признаком поддержки президента Сербии Александра Вучича.

Президент Сербии в свою очередь сказал, что без согласия Москвы невозможно урегулировать будущие отношения Сербии с ее бывшей провинцией, и заявил, что отвергнет членство в Европейском союзе, если Белград не получит уступок в обмен на признание Косово и прекращение попыток помешать ему присоединиться к Организации Объединенных Наций.

«Если в ответ на возможное предложение (Сербии) признать Косово и вступление Косово в ООН, и мы ничего не получим взамен, кроме членства в ЕС, наш ответ будет« нет », — сказал Вучич после встречи с Лавровым.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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