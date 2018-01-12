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Бразильянка проиграла жизнь своему парню в русскую рулетку

Бразильянка проиграла жизнь своему парню в русскую рулетку

Жительница Бразилии сыграла со своим парнем в русскую рулетку и застрелилась, пишет Daily Mail. 27-летний молодой человек оставил смертельно раненую девушку в больнице и предпринял попытку скрыться на автомобиле.

Машина была остановлена полицией, едва беглец достиг соседнего региона. Мужчина был незамедлительно арестован. Также были найдены два свидетели произошедшего инцидента.

Издание сообщает, что согласно основной версии, 18-летняя девушка застрелилась во время игры в русскую рулетку. При этом она и ее возлюбленный направляли пистолет к виску по очереди.

Арестованный называет все произошедшее с девушкой несчастным случаем.

Источник: www.facenews.ua

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