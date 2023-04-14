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Breaking News из США! Арестован подозреваемый в сливе в интернет секретных документов Пентагона

Breaking News из США! Арестован подозреваемый в сливе в интернет секретных документов Пентагона

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что ФБР задержало сегодня 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшеру по подозрению в сливе в Интернет совершенно серетных и секретных документов Пентагона. Тейшера арестован, арест прошел без инцидентов.

Маррик Гарланд заявил, что Тейшере будут предъявлены обвинения в федеральном суде.

Подробности позже - в сводке новостей из США в четверг вечером по американскому времени.

Одно совершенно ясно: подход к циркуляции секретных документов, определение круга людей, имеющих к ним доступ, в частности, к документам, содержащим важнейшие данные разведки, должен быть полностью пересмотрен

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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Темы: США

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