Breaking News из США. Среда, 2 ноября 2022. Дело о похищенных Трампом из Белого Дома документах

Газета Уолл Стрит Джорнал (между прочим, газета консервативных бизнес-кругов, ее владелец тот самый Руперт Мэрдок, который владеет каналом Фокс) сообщила в среду вечером очень неприятную для Трампа новость.

Некоторое врем назад Каш Пател, очень близкий к Трампу, работавший в его администрации до последней минуты ее существования и назначенный Трампом своим доверенным лицом по передаче Национальному архиву его президентских документов, был вызван в большое жюри в Вашингтоне, чтобы ответить по присягой на вопросы федеральных прокуроров.

Пател отказался отвечать на все, заданные ему вопросы, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой предоставить Пателу иммунитет от ответственности за возможные преступления, о соучастии или участии в которых он мог бы рассказать, отвечая на вопросы прокуроров, но при этом обязать его дать показания под присягой в большом жюри. Суд обращение министерства юстиции удовлетворил. Теперь Пателу придётся давать показания. Он не сможет ссылаться на Пятую поправку, поскольку освобожден от ответственности.

Министерство юстиции даёт кому-то подобный иммунитет, когда хочет получить показания, изобличающие «большого» преступника и когда уверено, что именно данный, конкретный человек, может дать такие показания. И когда для прокуратуры гораздо важнее изобличить «большого» преступника.

Кто здесь «большой» преступник, понятно. И у Патела нет особого выбора. За дачу ложных показаний он может попасть за решетку. А его правдивые показания могут дать федеральной прокуратуре очень веские основания для предъявления доказательного обвинения «большому» преступнику в нарушении законов о шпионаже и о хранении президентских документов и препятствовании расследованию этих нарушений.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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