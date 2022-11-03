Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 108

Breaking News из США. Среда, 2 ноября 2022. Дело о похищенных Трампом из Белого Дома документах

Breaking News из США. Среда, 2 ноября 2022. Дело о похищенных Трампом из Белого Дома документах

Газета Уолл Стрит Джорнал (между прочим, газета консервативных бизнес-кругов, ее владелец тот самый Руперт Мэрдок, который владеет каналом Фокс) сообщила в среду вечером очень неприятную для Трампа новость.

Некоторое врем назад Каш Пател, очень близкий к Трампу, работавший в его администрации до последней минуты ее существования и назначенный Трампом своим доверенным лицом по передаче Национальному архиву его президентских документов, был вызван в большое жюри в Вашингтоне, чтобы ответить по присягой на вопросы федеральных прокуроров.

Пател отказался отвечать на все, заданные ему вопросы, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой предоставить Пателу иммунитет от ответственности за возможные преступления, о соучастии или участии в которых он мог бы рассказать, отвечая на вопросы прокуроров, но при этом обязать его дать показания под присягой в большом жюри. Суд обращение министерства юстиции удовлетворил. Теперь Пателу придётся давать показания. Он не сможет ссылаться на Пятую поправку, поскольку освобожден от ответственности.

Министерство юстиции даёт кому-то подобный иммунитет, когда хочет получить показания, изобличающие «большого» преступника и когда уверено, что именно данный, конкретный человек, может дать такие показания. И когда для прокуратуры гораздо важнее изобличить «большого» преступника.

Кто здесь «большой» преступник, понятно. И у Патела нет особого выбора. За дачу ложных показаний он может попасть за решетку. А его правдивые показания могут дать федеральной прокуратуре очень веские основания для предъявления доказательного обвинения «большому» преступнику в нарушении законов о шпионаже и о хранении президентских документов и препятствовании расследованию этих нарушений.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

російська нафта постачається до США, попри санкції - WSJ
Сегодня 09:16    118
Автопілот Tesla почав показувати «привидів» на цвинтарях
Сегодня 08:42    137
Мінфін США відбив кібератаку російських хакерів
Сегодня 08:20    119
Признаков подготовки российского ядерного оружия нет — The New York Times
Сегодня 06:35    115
Новости из США. Понедельник-вторник, 31 октября - 1 ноября 2022
02.11.2022 10:12    272
Америка-Китай: кто выиграет в чиповых войнах?
01.11.2022 06:25    257
Дракон дохлому медведю не товарищ
31.10.2022 09:34    330
GM призупиняє рекламу в Twitter після його заволодінням Ілоном Маском
31.10.2022 07:30    234
Маск скорочує Twitter
30.10.2022 09:46    348
Новости из США. Главное к концу недели 29 октября 2022
30.10.2022 09:24    246
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 