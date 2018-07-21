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Breaking News! В порту Роттердама украли 114 тонн кобальта

Breaking News! В порту Роттердама украли 114 тонн кобальта

1 тонна кобальта, который широко используется для производства аккумуляторов, в том числе и для электромобилей, стоит до $80 тыс.

В порту голландского города Роттердам неизвестные похитили партию кобальта весом 114 тонн и стоимостью не менее 7 млн евро.

Воры вывезли металл со склада в период между 5 и 9 июля, сообщает нидерландское издание NOS. Куда везли поставку кобальта и для каких нужд не известно. Подробности кражи также не сообщаются, полиция продолжает расследование. Точно известно лишь то, что во время ограбления использовали грузовики.

В месте хранения были приняты дополнительные меры безопасности – к которым правоохранители относят размещение большего количества камер.

Как известно, кобальт – редкий металл, который используется для аккумуляторов в электрических автомобилях и батарей в планшетах смартфонах. За последние два года цена кобальта увеличилась в четыре раза. По данным на март 2018, одна тонна кобальта стоит $81 тыс.

Понятно, что производители электромобилей и аккумуляторов к ним стремятся снизить долю кобальта в конечном продукте. Так, Panasonic, которая является поставщиком аккумуляторов для электрокаров Tesla, заявила, что снизит его содержание в своих аккумуляторах вдвое. Илон Маск, глава Tesla, заявлял, что в производстве аккумуляторов кобальт полностью заменят на никель – компания построила Гигафабрику по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Невада.

У никеля несколько преимуществ перед кобальтом. Во-первых, это более распространенный металл — его мировые запасы оцениваются не в семь, а в триста миллионов тонн. Кроме того, добыча никеля не сконцентрирована в одной стране (бедной и коррумпированной Демократической республике Конго); ее ведут Филиппины, Канада, Австралия и другие страны. На мировом рынке никель пока в шесть раз дешевле кобальта — его продают по $12 600/тонну.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ес

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