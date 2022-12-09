Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 109

Брехали, що росія окупувала половину України

Брехали, що росія окупувала половину України

Змушували співати гімн рф і брехали, що росія окупувала половину України: звільнені з полону українські військові розповіли про російську вʼязницю

Днями з полону повернулися 60 українських захисників. Журналісту CNN (https://edition.cnn.com/videos/world/2022/12/07/ukraine-prisoner-swap-ripley-dnt-cnntm-vpx.cnn) вони розповіли, через що пройшли в увʼязненні.

У полоні українських героїв щоранку підіймали о 6 годині та змушували співати гімн рф, тож перше, що вони зробили, коли опинилися на волі, – заспівали гімн України.

Усі хочуть побачити сімʼю та потрапити додому. Але багато хто втратив домівки, багатьом потрібно пройти курс реабілітації.

Їхні тіла вкриті синцями та шрамами, отриманими у полоні. Чоловіків катують значно сильніше, зазначила одна із звільнених жінок. Її 6-річна донька лишилася в окупованому Маріуполі разом з батьком – вона не може з ними звʼязатися та переживає за чоловіка.

- Ми були в ізоляції, переживали психологічний тиск, росіяни постійно брехали, що половина України уже під контролем рф. Постійно звучала музика, що прославляє росію, – розповіла ще одна звільнена з полону українка.

Джерело: https://t.me/spravdi/22235

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Четверг, 8 декабря 2022
Сегодня 10:24    61
9 грудня 1917 року у Бахчисараї відкрився Перший Курултай кримськотатарського народу
Сегодня 10:12    67
Енгельс. Розгорнуто
Сегодня 10:01    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно
Сегодня 09:45    81
Колишня канцлерка Німеччини Меркель кається за свою дружбу з путіним
Сегодня 09:38    111
Пірамідки Суровікіна і Пригожина, на які пішли шалені мільйони, розсипаються ще до зустрічі з нашими танками
Сегодня 09:26    121
НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно керівника підрозділу злочинної організації експрезидента-втікача
Сегодня 09:14    104
Ми ніколи не забудемо страшних розповідей про Голодомори та сталінські репресії
Сегодня 09:05    94
Toyota звільнить весь персонал російського заводу і законсервує його
Сегодня 09:02    110
Харківщина, 9 грудня
Сегодня 08:58    114
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 