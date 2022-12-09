Змушували співати гімн рф і брехали, що росія окупувала половину України: звільнені з полону українські військові розповіли про російську вʼязницю

Днями з полону повернулися 60 українських захисників. Журналісту CNN (https://edition.cnn.com/videos/world/2022/12/07/ukraine-prisoner-swap-ripley-dnt-cnntm-vpx.cnn) вони розповіли, через що пройшли в увʼязненні.

У полоні українських героїв щоранку підіймали о 6 годині та змушували співати гімн рф, тож перше, що вони зробили, коли опинилися на волі, – заспівали гімн України.

Усі хочуть побачити сімʼю та потрапити додому. Але багато хто втратив домівки, багатьом потрібно пройти курс реабілітації.

Їхні тіла вкриті синцями та шрамами, отриманими у полоні. Чоловіків катують значно сильніше, зазначила одна із звільнених жінок. Її 6-річна донька лишилася в окупованому Маріуполі разом з батьком – вона не може з ними звʼязатися та переживає за чоловіка.

- Ми були в ізоляції, переживали психологічний тиск, росіяни постійно брехали, що половина України уже під контролем рф. Постійно звучала музика, що прославляє росію, – розповіла ще одна звільнена з полону українка.

Джерело: https://t.me/spravdi/22235

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