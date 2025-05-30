Брехня: «київський режим терористичними атаками намагається зірвати ініційовані росією мирні перемовини»

Таке заявила представниця мзс рф захарова.

Прессекретар кремлівського диктатора пєсков повідомив пропагандистам, що «посилення українських ударів по території рф йде в розріз із зусиллями до миру».

Насправді: синхронність цих заяв свідчить про сплановану інформаційну хвилю з перекидання відповідальності на Україну за «затягування» та «безконструктивність» перемовин, які провокує саме росія, а також відволікання уваги від терору, який здійснювали російські війська останніми днями.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня росія завдала один з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Ворожі удари забрали життя 13 цивільних, серед яких – троє дітей. Поранення дістали 69 цивільних.

До слова, комбіновані атаки по Україні росіяни проводили навіть у дні так званих перемовин – у ніч на 16 травня рф завдала повітряного удару по Одещині, внаслідок чого постраждали троє цивільних.

Тож, подібні заяви кремлівських представників влади – безпідставні, відверто маніпулятивні, направлені на підкріплення наративу, що Україна не є «договороздатною» і прагне продовження війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/46978

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