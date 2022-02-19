Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 67

Брехня і провокація: штаб ООС відповів на байки окупантів про обстріли на Донбасі

Брехня і провокація: штаб ООС відповів на байки окупантів про обстріли на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил назвали "брехнею та провокацією" заяви російських бойовиків і пропагандистських ЗМІ про нібито обстріли населених пунктів на Донбасі з боку Збройних сил України.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант".

Деталі: У штабі зазначили, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Передісторія: Днями у місті Станиця Луганська один із ворожих снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

Ситуацію вирішили викривити кремлівські пропагандисти, але зробили це дуже недолуго. Вони оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили ЗСУ.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 09:05    3
Розвідка США вважає заяви про відведення військ РФ «хитрістю» – Washington Post
Сегодня 08:47    41
Цукерберг заборонив одне слово всім працівникам Meta
Сегодня 08:15    107
У парламенті Німеччини відхилили ініціативу ХДС/ХСС про надання Україні зброї
Сегодня 08:05    100
Покупатели начали отказываться от российской нефти из-за угрозы санкций
Сегодня 07:44    136
Україна може знизити ПДВ на окремі продукти харчування
Сегодня 07:33    120
Резніков звернувся до жителів ОРДЛО: не вірте чуткам про наступ України
Сегодня 07:12    130
Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины: детали
Сегодня 07:02    126
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 лютого 2022 року
Сегодня 06:41    116
В Харькове почтили память нацгвардейцев, погибших при обороне Дебальцево
Сегодня 06:20    151
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 