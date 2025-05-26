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Брехня: «російська армія завдала удари відплати по всій території України»

Брехня: «російська армія завдала удари відплати по всій території України»

Про це пише пропагандистська Readovka.

Мовляв, цілили в промисловість, запускали «Герані», «Калібри» та Ту-160, а українські ППО «не можуть збивати дрони, бо ті летять вище».

Насправді: Удар був по житлових районах. У Житомирській області загинули троє дітей — 8, 12 і 17 років. Постраждали понад 10 людей, зруйновано приватні будинки та пошкоджено п’ятиповерхівку. Про це повідомляє ДСНС.

Атаки в ніч на 25 травня зафіксовані в Києві, Харкові, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові, Конотопі та інших містах.

Немає жодних підтверджень про ураження «промислових об’єктів» чи «рекордні висоти дронів».

Є лише — вбиті діти та розбиті домівки.

Джерело: https://t.me/spravdi/46892

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