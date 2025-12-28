Брехня: «В Україні штрафують дітей за російську мову на перервах»
Таке поширюють прокремлівські ЗМІ.
Насправді: В Україні не існує (https://www.stopfake.org/uk/fejk-v-ukrayini-shtrafuyut-ditej-za-rosijsku-movu-na-perervah/) жодних штрафів за використання російської мови в особистому спілкуванні — зокрема й у школах.
Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не регулює приватні розмови. Він стосується лише діяльності органів влади та окремих публічних сфер. Міжособистісне спілкування прямо виключене з дії закону.
Також пропаганда маніпулює законопроєктом №13072 щодо мови в школах. Він не ухвалений і не передбачає жодних штрафів для учнів.
Освітня політика в Україні спрямована не на покарання, а на створення україномовного середовища та захист прав дітей.
Джерело: https://t.me/spravdi/51865