Надзвичайне
Сегодня 09:22
Брехня: «У Нью-Йорку рекламують платформу Polymarket зі ставкою "куди втече Зеленський після війни"

Брехня: «У Нью-Йорку рекламують платформу Polymarket зі ставкою куди втече Зеленський після війни

Відео подають як матеріал USA Today».

Насправді: VoxCheck перевірили (https://voxukraine.org/videofejk-na-tajms-skver-reklamuyut-platformu-polymarket-de-mozhna-zrobyty-stavku-kudy-vteche-zelenskyj-pislya-vijny-usa-today) платформу Polymarket та її архіви й не знайшла жодних ставок про «втечу» Володимира Зеленського. На сайті є лише окремі, віддалено схожі запитання — наприклад, про бойові дії або абстрактні політичні сценарії, але не про втечу президента України.

Крім того, відео містить логотип USA Today, однак такого матеріалу немає ані на сайті, ані в соцмережах видання. Ролик є змонтованим фейком і не має жодного стосунку до реальних публікацій американських медіа.

Джерело: https://t.me/spravdi/51879

Новости портала «Весь Харьков»

