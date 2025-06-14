Брехня: «у ЗСУ зниклими безвісти вважаються 400 тисяч бійців»

Про це пише риа «новости», посилаючись на слова колишнього заступника генпрокурора України.

Насправді: екс-заступник генпрокурора Мамедов писав про кількість звернень до Червоного Хреста, і стосуються вони не лише військових, а й цивільного населення з тимчасово окупованих районів.

Також Червоний Хрест повідомляв, що насправді це кількість звернень з різних питань. Запитів на пошук зниклих безвісти надійшло 116 тисяч, причому з обох боків – і з України, і з росії.

Цю інформацію спростував й заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Це абсолютно некоректна або, навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць», – наголосив представник ГУР.

Джерело: https://t.me/spravdi/47282

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