Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 82

Брехня: «у ЗСУ зниклими безвісти вважаються 400 тисяч бійців»

Брехня: «у ЗСУ зниклими безвісти вважаються 400 тисяч бійців»

Про це пише риа «новости», посилаючись на слова колишнього заступника генпрокурора України.

Насправді: екс-заступник генпрокурора Мамедов писав про кількість звернень до Червоного Хреста, і стосуються вони не лише військових, а й цивільного населення з тимчасово окупованих районів.

Також Червоний Хрест повідомляв, що насправді це кількість звернень з різних питань. Запитів на пошук зниклих безвісти надійшло 116 тисяч, причому з обох боків – і з України, і з росії.

Цю інформацію спростував й заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Це абсолютно некоректна або, навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць», – наголосив представник ГУР.

Джерело: https://t.me/spravdi/47282

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

12 млн грн за вплив на директора порту: скеровано до суду
Сегодня 11:00    80
Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф
Сегодня 10:46    70
Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне переміщення лісоматеріалів за кордон
Сегодня 10:33    85
Веймар+ підтримує Україну і готовий до нових санкції проти рф
Сегодня 10:20    100
российские оккупанты хвастаются, что запускают fpv-дрон с дрона-камикадзе “Молния-2”
Сегодня 10:07    96
Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі
Сегодня 09:54    101
“Конотопська відьма” на варті моря: підрозділ Group 13 отримав морський дрон MAGURA V7
Сегодня 09:42    95
Чего НЕ произошло
Сегодня 09:30    105
За матеріалами СБУ перед судом постане полонений рашист, який розстріляв цивільних мешканців Харківщини
Сегодня 09:18    97
Харківщина 14 червня
Сегодня 08:58    86
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 